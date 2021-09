70 km/h zu schnell: Illegales Straßenrennen im Norden

Durch Zufall wurden Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Dienstag auf einen Raser aufmerksam: Sie waren in einem Zivilfahrzeug in Richtung Vechta unterwegs, als der Fahrer eines blauen Audi A6 sie mit hoher Geschwindigkeit auf der Vechtaer Straße überholte. Der 23-Jährige nutzte dafür eine Sperrfläche.

Nach Angaben der Polizei beschleunigte der Fahrer seinen Pkw im weiteren Verlauf bei erlaubten 100 Stundenkilometern auf etwa 170 Stundenkilometer. Dabei überholte er auf der Straße Im Gartherfeld sowie auf der Ahlhorner Straße nochmals mehrere Fahrzeuge, ohne dies durch Blinken anzukündigen.

Den Beamten gelang es, den Pkw in Höhe der Sülzbührener Straße zu stoppen. Gegen den 23-Jährigen leitete sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/9316-0 bei der Polizei zu melden. (mhö)