43-Jähriger attackiert Mann mit Hundeleine – Polizei trifft ihn später nochmal

Kritik unerwünscht! Zwei Passanten konfrontierten einen Hundebesitzer am Mittwochmorgen dafür, wie er mit seinem Hund umging. Daraufhin wurde der Mann aggressiv und ging auf die beiden los – mit seiner Hundeleine.

Gegen 7 Uhr morgens kam es in Lüneburg am Mittwoch zu der Auseinandersetzung, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der 43-jährige Hundebesitzer für den Umgang mit seinem Hund kritisiert wurde, schubste er zunächst eine 24-Jährige. Danach ging er mit seiner Hundeleine auf einen 23-Jährigen los und traf ihn damit am Kopf. Alle drei Beteiligten wurden dabei leicht verletzt.

Nur wenige Stunden später fiel der 43-Jährige erneut auf. Er warf einen Stein gegen die Fensterscheibe einer Bar in der Altenbrückertorstraße, obwohl er bereits einen Platzverweis für diesen Bereich hatte. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte sich der Mann bereits aus dem Staub gemacht. Die Ermittlungen laufen. (mp)