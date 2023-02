39-Jähriger liegt mit Kopfverletzungen auf Straße – Polizei sucht Zeugen

Völlig hilflos: Am 5. Februar findet die Polizei in Seevetal (Landkreis Harburg) einen Mann, der mit Kopfverletzungen mitten auf der Straße liegt. Zunächst geht die Polizei von einem Sturz des Mannes aus – mittlerweile wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

Gegen 1.55 Uhr an dem Sonntagmorgen wird der 39-Jährige der Polizei gemeldet: Er habe zunächst am Fahrbahnrand im Bereich der Maschener Straße, zwischen Jesteburger Straße und Autobahnüberführung, gelegen, sei dann aufgestanden und torkelnd über die Straße gelaufen. Als die Beamten eintreffen, finden sie den Mann in der Einmündung der Eichendorffstraße zur Lindhorster Straße auf der Fahrbahn liegend. Er ist kaum ansprechbar.

Zustand des Mannes ist kritisch

Im Krankenhaus wird eine Schädelfraktur festgestellt. Der Zustand des Mannes ist kritisch. Zuerst geht die Polizei davon aus, dass der Mann von einer Feier kam und sich die Verletzungen bei einem Sturz zuzog.

Mittlerweile gibt es jedoch neue Erkenntnisse: Medizinische Befunde zeigen, dass eine Fremdeinwirkung wahrscheinlich ist. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hat ein Verfahren wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung gegen Unbekannt eingeleitet.

Die Polizei sucht derweil nach Zeugen, die am 5. Februar in der Zeit von 0.30 Uhr bis 2.10 Uhr im Verlauf Kleckener Straße, Maschener Straße, Lindhorster Straße etwas beobachtet haben, das in Zusammenhang mit der Kopfverletzung des Mannes stehen könnte. Hinweise an die Polizei Seevetal: (04105) 6200. (vd)