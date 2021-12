Bei einem Unfall im Landkreis Stade gab es am Freitagabend ein Todesopfer zu beklagen. Ein junger Mann (22) hatte in Drochtersen die Kontrolle über seinen Skoda verloren und war gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht wurde der Wagen in einen Wassergraben geschleudert und versank zur Hälfte.

Der Unfall passierte gegen 22.15 Uhr auf der Aschhorner Straße in Drochtersen. Wie die Polizei mitteilte, war der 22-Jährige in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache links von der Straße abgekommen.

Feuerwehr birgt toten Fahrer aus dem Wrack

Der junge Fahrer habe noch versucht, gegenzulenken, wodurch der Skoda auf die rechte Fahrbahnseite geriet, dort gegen einen Baum fuhr und dann in einen Wassergraben schleuderte, wo er halb im Wasser versank. Die Feuerwehr konnte den 22-Jährigen nur noch tot aus dem Wrack bergen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Unglücksfahrers machen können. Hinweise an Tel. 04143 912340.