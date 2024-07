20.000 Euro Schaden: Diebe räumen Lager mit Gabelstapler aus

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Lagerhalle in Regesbostel (Landkreis Harburg) eingebrochen und haben Ware im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen. Dabei nutzten sie einen ganz bestimmten Trick.

Wer schon einmal darüber nachgedacht hat, sein Zuhause mit einer Photovoltaikanlage aufzurüsten, weiß, dass das richtig Geld kosten kann. Das war wohl auch den Tätern bewusst, als sie in die Lagerhalle am Sauensieker Weg einstiegen und Solarzubehör im Wert von 20.000 Euro entwendeten.

Regesbostel: Diebe machen Beute mit Gabelstapler

Doch leicht verladen lassen sich weder Solarmodule noch deren Zubehörteile. Die Täter fanden allem Anschein nach eine ganz einfache Lösung für das Problem: Sie schnappten sich kurzerhand den Gabelstapler und brachten das Diebesgut so in in den Anhänger des Autos, das sie für ihre Zwecke genutzt haben sollen.

Die zuständige Polizeiinspektion in Harburg nimmt unter Tel. 04181/ 2850 Hinweise entgegen. (zc)