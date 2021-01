„Herausfordernde Aufgabe“: So viele Schulen in Niedersachsen haben keinen Schulleiter

Schulen brauchen gute Schulleiterinnen oder Schulleiter – das ist für Lehrer, Schüler und Eltern wichtig. In Niedersachsen sind aktuell jedoch viele Chefstellen an den Institutionen unbesetzt. Im Sommer will sich das Land daher ein neues Leitbild für Schulleitungen geben.



Die Zahl der unbesetzten Schulleitungen in Niedersachsen ist 2020 leicht gesunken. Im Dezember hatten 156 Schulen keine Leiterin oder keinen Leiter, wie das Kultusministerium in Hannover mitteilte.



Niedersachsen: 156 Schulen hatten im Dezember 2020 keinen Leiter

Ende 2019 waren knapp 170 Schulleitungsstellen unbesetzt gewesen. Zwischendurch zum Schulhalbjahr im Februar 2020 lag die Zahl mit 140 Stellen aber auch schon niedriger.

Video: Über halbe Million für Kultur an Schulen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Nexx, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Nexx angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Zahl schwanke immer, sagte ein Sprecher von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). „Wir sind jedoch zuversichtlich, bis zum Halbjahreswechsel weitere offene Stellen erfolgreich besetzen zu können.“

Im Norden: Vor allem in Grundschulen fehlen Schulleiter

Wie in den Jahren zuvor fehlen vor allem Leitungen für Grundschulen, 87 Stellen sind derzeit unbesetzt. „Es ist insbesondere an kleineren Schulen in ländlichen Regionen schwieriger, Schulleitungsstellen zu besetzen“, sagte der Sprecher. An Gymnasien dagegen sind derzeit nur fünf Leitungsstellen offen. Niedersachsen hat etwa 2900 öffentliche Schulen.

Niedersachsen: „Schulleitung eine anspruchsvolle Aufgabe“

„Schulleitung ist eine sehr anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe“, sagte der Ministeriumssprecher. Um Schulleiter zu stärken und Bewerberinnen und Bewerber besser vorzubereiten, erarbeite das Ministerium mit Lehrerverbänden ein eigenes Berufsbild Schulleitung.



Das könnte Sie auch interessieren: Feuer in Hamburger Schule gelegt

Dies solle nach coronabedingten Verzögerungen möglichst im Sommer zu Beginn des neuen Schuljahres vorgestellt werden. (dpa/maw)