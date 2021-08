Neue Kreuzfahrten im Norden: AIDA erweitert Urlaubsprogramm

Rostock/Kiel –

Gute Nachrichten für alle Kreuzfahrt-Fans: AIDA erweitert im Sommer das Urlaubsangebot mit weiteren Routen ab Kiel und Rostock. Erste Reisetermine waren bereits kurz nach Buchungsstart ausgebucht. Auch für Kreuzfahrten im Ausland gibt es Erleichterungen.

Schon ab dem 22. Mai starten ab Kiel die sogenannten „Ahoi Touren“ der AIDA. Die drei- bis viertägigen Touren mit der AIDAsol ab/bis Kiel gehen dann bis zum 26. Juni 2021 in die Verlängerung. Im Anschluss ist vom 26. Juni bis 1. Juli 2021 eine Transreise von Kiel nach Rostock-Warnemünde geplant.

Trotz Corona: AIDA plant wieder Kreuzfahrten ab Rostock

Ab dem 1. Juli will AIDA die Kreuzfahrtsaison dann auch in Rostock-Warnemünde eröffnen. Möglich ist das dank der Lockerungen für Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Die AIDAsol wird dann zwischen dem 1. und 18. Juli 2021 ab Rostock-Warnemünde zu drei- bis viertägigen Kurzreisen starten, die auch zu einer einwöchigen Kreuzfahrt kombiniert werden können. Ab dem 3. Juli sollen dann auch ab Kiel siebentägige „Ahoi Touren“ möglich sein.

Alle „Ahoi Touren“ finden zunächst ohne Anlauf eines Hafens statt. Sobald die ersten Destinationen in Nord- und Ostsee wieder für den Kreuzfahrttourismus geöffnet seien, sollen die Reisen auch mit dem Besuch von Häfen angeboten werden, teilte das Unternehmen mit.

Und auch für Kreuzfahrtreisende auf die Kanaren oder Griechenland gibt es Neuigkeiten: Für Touristen entfällt ab sofort die Quarantäne bei Wiedereinreise nach Deutschland gegen die Vorlage eines negativen Tests. Corona-Tests werden den Fahrgästen direkt an Bord angeboten. (mp)