Notruf im Norden: Rauchsäule vor Hochhaus

Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag zu einem Hochhaus in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) geeilt, wo der Inhalt eines großen Müllcontainers in Brand geraten war. Schon auf der Anfahrt haben die Retter eine hohe Rauchsäule gesehen und forderten Verstärkung an.

Anwohner eines Hochhauses in der Straße Am Kurpark hatten gegen 14.20 Uhr einen stark qualmenden Presscontainer am Haus gemeldet.

Bad Segeberg: Brennender Großcontainer an Hochhaus

Mit einem Wechsellader wurde der Großcontainer entleert, um den Inhalt ablöschen zu können.

Die Feuerwehrmänner haben den brennenden Inhalt des Großcontainers leeren lassen, anschließend zog der Radlader einer benachbarten Gartenbaufirma den brennenden Müllhaufen auseinander, um auch an tiefer gelegene Glutnester heranzukommen. Nach gut 90 Minuten war der Brand gelöscht. Die Polizei ermittelt.