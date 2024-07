Knaller-Wetter kommt: So finden Sie einen Platz am Strand

Die Autobahnen sind voll und Ferienwohnungen ausgebucht – es ist Sommerferienzeit! Ab Montag wird auch in Bayern das Ende des Schuljahres eingeläutet. Damit haben dann alle Bundesländer Ferien. Wer im eigenen Land Urlaub machen will, den zieht es oftmals an die Küsten in Norddeutschland. Vielerorts kämpft man dann schon einmal um den letzten Strandkorb oder besten Liegeplatz. So finden Sie trotzdem einen Platz am Strand.

Egal ob Nord- oder Ostsee, die Küsten Norddeutschlands ziehen im Sommer Urlauber aus dem ganzen Land an. Ab Montag haben alle Bundesländer Sommerferien und mit erwarteten Temperaturen von bis zu 25 Grad kommt nächste Woche wohl ein weiterer Urlaubsandrang auf den Norden zu. Doch wer sich neben Strand und Meer auch nach Ruhe sehnt, hat Möglichkeiten, den Ferientrubel wenigstens etwas zu umgehen.

Abseits der Hotspots: Geheimtipps ausprobieren

Timmendorfer Strand, Grömitz und die Kaiserbäder auf Usedom kennt jeder – für Ruhe und Entspannung gibt es in jeder Region auch Strand-Geheimtipps, abseits jeglichen Getümmels. Nur wenige Autominuten von Timmendorfer Strand und Scharbeutz entfernt liegt die Gemeinde Sierksdorf. Der rund fünf Kilometer lange Strand des Orts bietet auch einen schönen Blick auf die Lübecker Bucht.

Ein weiterer Geheimtipp: Der Strand Rettin, ideal gelegen zwischen den Ausflugszielen Neustadt und Grömitz. Wen es an die Nordsee zieht, der könnte am Strand in Nieblum auf Föhr seine Ruhe finden. Auch der Süddorfer Strand auf der Nachbarinsel Amrum wird als Geheimtipp empfohlen.

In Mecklenburg-Vorpommern gilt das gleiche für den Strand Kalkhorst, der etwa 20 Minuten Autofahrt von Boltenhagen entfernt liegt. Der Strand in Koserow auf Usedom mag für die Inselurlauber zwar kein Geheimtipp sein. Allerdings ist dort immer weniger los als in den Kaiserbädern Bansin, Ahlbeck und Heringsdorf.

Typische Strandzeiten vermeiden

Der frühe Vogel fängt den Wurm – oder ergattert den besten Liegeplatz. Nicht nur abseits der Strand-Hotspots, sondern auch abseits der typischen Strandzeiten rund um die Mittags- und Nachmittagszeit geht es natürlich etwas ruhiger zu. Wer also schon morgens zum Aufwachen eine Runde Schwimmen gehen will oder den Tag am Abend mit einem Sprung ins Wasser ausklingen lässt, dem werden wohl weniger Urlauber begegnen. Dabei gilt natürlich, nicht im Dunklen schwimmen zu gehen.

Strandauslastung per Ticker prüfen

Die Lübecker Bucht hat vor wenigen Jahren ein Projekt gestartet: Mit dem „Strandticker“ kann rund um die Uhr geprüft werden, wie viele Urlauber sich an den Stränden der Region tummeln. Ein Ampelsystem verrät jeweils die Auslastung der Strände in den Orten Timmendorfer Strand, Niendorf, Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf und Neustadt in Holstein mit Pelzerhaken und Rettin. Leuchtet die Ampel grün, dann ist der Strand nicht stark besucht. Gelb und Rot stehen für eine mittelstarke und starke Auslastung der Strände.

Ab Montag werden in Bayern offiziell die Sommerferien eingeläutet. Das bedeutet: In der Woche vom 29. Juli bis 4. August sind alle Bundesländer gleichzeitig in den Ferien. In Thüringen geht die Schule bereits ab 1. August wieder los. Vom 5. Bis 11. August haben dann immerhin noch elf Bundesländer gleichzeitig Ferien.