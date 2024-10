Nach Lila, Orange und Gold: Neue Farbe für Blitzer an Verkehrsader bei Hamburg

Stationäre und mobile Blitzer sind häufig das Ziel von Farbattacken. Nun ist es bei Hamburg wieder passiert: Im Landkreis Harburg sind erneut zwei Tempo-50-Blitzersäulen an der B75 komplett mit Farbe besprüht worden.

Nach Angaben der Polizei ereigneten sich die Taten in Wistedt und Trelde vermutlich in der Nacht zu Donnerstag. Der Blitzer in Trelde (Stadt Buchholz) wurde damit in diesem Jahr bereits zum fünften Mal das Ziel von Farbattacken.

Landkreis Harburg: Blitzersäule an der B75 wird immer wieder besprüht

Seit Mitte Mai beschmierten Unbekannte die Blitzersäule immer wieder in unterschiedlichen Farbtönen. Zunächst wurde die komplette Säule über Nacht schwarz angemalt, dann folgten im Abstand von jeweils etwa einer Woche die Farben Lila, Orange und Gold. Seit Juli war es zunächst ruhig geblieben. Dafür traf es in der Zwischenzeit eine neben dem Blitzer stehende Ampel: Diese wurde in den Farben Blau, Weiß und Schwarz – den Farben des Hamburger SV – angemalt.

Das könnte Sie auch interessieren: Vandalen vergolden Blitzer: Darum sind die Anwohner stinksauer

Aktuell wurde auch ein Blitzer in Wistedt (Gemeinde Tostedt) mit der gleichen gelben Farbe eingefärbt. Die Polizei geht ebenfalls von einer Tat in der Nacht zu Donnerstag aus. Die Hintergründe der Farbattacken sind bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Mitarbeiter des Landkreises werden die Scheiben für die Messstation und Fotoeinrichtungen wie nach jeder Farbattacke von der Bemalung befreien. Laut Behördenangaben entstehen dabei nur minimale Kosten. Die Motivation des oder der Täter ist nicht bekannt. (joto/mp)