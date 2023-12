Müllwagenfahrer gerät in Gegenverkehr – Alkoholtest liefert bedenkliches Ergebnis

Ein betrunkener Müllwagenfahrer hat am Mittwoch in Karlsburg bei Anklam einen Verkehrsunfall verursacht. Der 36-Jährige hatte in einer Kurve ein entgegenkommendes Auto seitlich berührt – und sei einfach weitergefahren, wie die Polizei am Mittwochabend sagte.

Die unverletzte 63-jährige Autofahrerin des Autos folgte dem Müllwagen bis zum Betriebshof eines Entsorgungsunternehmens in Anklam. Dann alarmierte sie die Polizei.

Dort machten die Beamten mit dem Fahrer einen Atemalkoholtest. Das Ergebnis: stramme 2,17 Promille – weit jenseits der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit, die bei 1,6 Promille liegt. Anschließend hätten die Beamten unter dem Protest des Mannes eine Blutprobenentnahme im Klinikum angeordnet und seinen Führerschein eingezogen. (dpa/ncd)