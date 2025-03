Motorradfahrerin stirbt nach Überholversuch – Polizei sucht wichtigen Zeugen

Eine 23-Jährige ist nach einem Unfall am Sonntagnachmittag in Winsen an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Polizei bittet zur Klärung des Unfallhergangs besonders einen Autofahrer darum, sich bei den Ermittlern zu melden.

Eine Ausfahrt mit ihrem Motorrad endete am Sonntag fatal für eine junge Frau: Nach einem schweren, mutmaßlich selbst verschuldeten Unfall auf dem Tönnhäuser Weg in Winsen (Landkreis Harburg) starb die 23-Jährige trotz einer Notoperation im Krankenhaus.

Laut Zeugenaussagen hatte sie gegen 15 Uhr am Ende „einer Linkskurve, unmittelbar vor Beginn einer sich anschließenden Rechtskurve, einen vor ihr fahrenden Pkw überholt und war im Begriff, an einem zweiten Pkw vorbei zu fahren“, als ihr ein Auto entgegenkam, so ein Sprecher der Polizei.

Winsen: Motorradfahrerin stirbt im Krankenhaus

Dem Fahrer oder der Fahrerin gelang es noch, nach rechts auszuweichen, auch für die 23-Jährige schien die Situation glimpflich auszugehen. Es gelang ihr, auf der Mittelline zwischen beiden Wagen hindurch zu fahren. Dann jedoch verlor sie die Kontrolle, Motorrad und Fahrerin krachten gegen die Leitplanke am Fahrbahnrand.

Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung der lebensgefährlich Verletzten von Ersthelfern, brachte die 23-Jährige laut Polizei „unter laufender Reanimation ins Krankenhaus“. Doch es kam jede Hilfe zu spät: Trotz einer Notoperation starb sie noch am Sonntagabend.

Die Ermittler bitten weitere Zeugen darum, sich zu melden. Besonders der oder die Fahrerin des entgegenkommenden Autos soll sich dringend mit der Polizei in Verbindung setzen: „Möglicherweise hatte er oder sie den Sturz der Motorradfahrerin durch den Kurvenverlauf gar nicht wahrgenommen.“ Hinweise nimmt die Polizei unter (04171) 79 60 entgegen.