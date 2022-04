Motorradfahrer verliert in Kurve die Kontrolle – tot

Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Großharrie (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gestorben. Laut Polizei-Angaben war er am Samstagnachmittag mit einer Gruppe befreundeter Biker auf der Straße Kleinharrier Redder in Richtung Schillsdorf unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam.

„Er geriet mit seinem Motorrad auf die Bankette neben der Straße“, so ein Polizeisprecher. Anschließend sei er geradeaus in einen angrenzenden, nicht eingezäunten Garten gefahren, dort über einen Baumstumpf gestürzt.

Großharrie: Motorradfahrer verliert in Kurve Kontrolle – tot

„Trotz zügig eingeleiteter Reanimation erlag der 39-jährige Mann seinen inneren Verletzungen noch an der Unfallstelle“, teilte der Sprecher weiter mit. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Mann war der Letzte in der Kolonne. (dg)