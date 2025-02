Mitten auf der Straße: Mann verletzt Frau schwer und flüchtet

Polizei-Großeinsatz in der Rostocker Innenstadt: Die Beamten suchen einen flüchtigen Mann, der eine Frau am helllichten Tag schwer verletzt haben soll.

Ein Unbekannter hat eine Frau in der Rostocker Innenstadt angegriffen und schwer verletzt. Die Geschädigte musste notoperiert werden. Ein Zeuge habe die Tat am Donnerstag in einem Hinterhof beobachtet und gegen 11.50 Uhr einen Notruf abgesetzt, wie die Polizei mitteilte, die mit zahlreichen Kräften im Einsatz war.

Rostock: Unbekannter verletzt Frau schwer

Der unbekannte Mann soll in Richtung Grubenstraße geflüchtet sein. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich Täter und Opfer gekannt haben. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Die Polizei habe bislang Kenntnis von einer verletzten Person, hieß es weiter. Medienberichte über mehrere Verletzte könnten derzeit nicht bestätigt werden. Die Polizei bat auf dem Kurznachrichtendienst X darum, sich nicht an Spekulationen und Gerüchten zu beteiligen. Auch Medienberichte über den Einsatz eines Messers als Tatwaffe konnte die Polizei auf Anfrage zunächst nicht bestätigen. (dpa/mp)