Zahlreiche Festnahmen: Polizei sprengt illegale Corona-Rocker-Party

Güstrow -

Die Polizei hat eine illegale Corona-Rocker-Party in Güstrow gesprengt. In einem alten Vereinsheim in einem Industriegebiet hatten am Donnerstagabend 13 Männer zusammen gefeiert. Die Polizei nahm einige der Rocker fest.

Ein Zeuge hatte am frühen Donnerstagabend gemeldet, dass auf einem abgelegenen Gelände des Industrieparks Güstrow an der Rövertannen mehrere Personen eine illegale Party feierten. Ein Großaufgebot an Polizisten rückte aus und beendete die Veranstaltung.

Güstrow: Polizei löst illegale Corona-Rocker-Party auf

Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll den Beamten massive Aggressivität entgegengeschlagen sein, es wurden Flaschen geschmissen und die Polizisten wurden beschimpft.

Es gab zahlreiche Festnahmen, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, Beleidigung, Widerstands gegen die Vollstreckungsbeamten, Besitzes von Betäubungsmitteln und versuchter gefährlicher Körperverletzung. (mp)