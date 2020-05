Noch ist es ein Geheimtipp: Auf diesem Foto entsteht etwas ganz Großes

Schönbeck -

Knapp fünf Hektar Weinberge gehörten bisher zum Weingut Schloss Rattey in Mecklenburg-Vorpommern. In Zukunft sollen es deutlich mehr werden. In diesem Jahr kommen schon sieben Hektar Versuchsflächen dazu.

Noch ist Mecklenburger Landwein ein Geheimtipp. Mehr als 25.000 Liter im Jahr gab es noch nie. Doch jetzt entstehen rund um das Weingut Schloss Rattey als einem der nördlichsten Weinbaugebiete in Deutschland neue Weinfelder.



Jörn Schäfer pflanzt mit seinen Mitarbeitern 35.000 Rebstöcke in den ostmecklenburgischen Acker, auf dem noch Reste der letzten Maisernte liegen. „Das ist ein großes Projekt für uns und ein exotisches Projekt“, sagt er. Als Grund nennt er nicht die nördliche Lage, sondern die vielen neuen Sorten, die in den Boden kommen.



Einige österreichische Neuzüchtungen haben noch gar keine Zulassung für Deutschland, wie der Leiter des Weingutes Rattey im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Stefan Schmidt, erklärt. Das Agrarministerium in Schwerin hat nach eigenen Angaben eine Ausnahmegenehmigung erteilt und überwacht den Anbauversuch.



Zwölf Sorten kommen in die Erde, die auf unterschiedliche Unterlagen aus wilden Rebpflanzen aufgepfropft sind. Es soll getestet werden, welche Sorten mit den norddeutschen Bedingungen wie spätes Frühjahr, zeitiger Frost im Herbst und sandigen Böden am besten zurechtkommen.

Bislang bewirtschaftet das 1999 von einem Verein gegründete Weingut knapp fünf Hektar rund um das Schloss Rattey. Vor einem halben Jahr wurde die Immobilie versteigert. Die Inselmühle Usedom GmbH von Horant Elgeti erhielt den Zuschlag für Schlosshotel, Weinberge und Nebengebäude mit der Kellerei.

Mit der ersten Weinlese auf dem neuen Feld rechnet Schmidt je nach Sorte 2022/23. Der Wein dürfe – die Genehmigung des Ministeriums vorausgesetzt –mit dem Vermerk „Aus Versuchsanbau“ verkauft werden. Die Erträge entscheiden über Verbleib oder Rodung der Versuchspflanzen.

Die Vision für Rattey ist die Erweiterung der Anbauflächen auf 30 bis 35 Hektar. Aber nicht nur Wein soll dort wachsen. Die Inselmühle Usedom hat ihrem Leiter Torsten Peters zufolge viel mehr vor: Obstanbau.



Daraus sollen auf Usedom Säfte gewonnen werden, in Rattey Obstweine und Obstgeiste. Im Juli soll die Inselmühle mit Laden und Gastronomie eröffnet werden. Die ersten eigenen Produkte sind dann Speiseöle aus der Stadt Usedom und Mecklenburger Landwein aus Rattey. (dpa/mp)