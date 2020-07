Drama an Rügens Steilküste : Zwei Frauen stürzen in die Tiefe – und finden noch Halt

Sassnitz -

An der Steilküste Rügens sind am Mittwoch zwei Frauen aus Nordrhein-Westfalen in Not geraten, aber vor dem Absturz gerettet worden. Die 17-Jährige und die 45-Jährige liefen ihrem Hund hinterher, der sich losgerissen hatte, und stürzten an einer Abbruchkante in die Tiefe

An der Kante der Kreidefelsen rutschten sie ab, konnten sich aber in 50 bis 60 Metern Höhe festhalten, wie die Polizei mitteilte. Selbst nach oben klettern konnten sie aber nicht. Ein 49-Jähriger, der mit ihnen unterwegs war, alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte.

Einsatzkräfte der Höhenrettung der Feuerwehr Sassnitz bargen die beiden Frauen unverletzt aus ihrer misslichen Lage. Der Hund sei ebenfalls gerettet worden, sagte eine Polizeisprecherin in Stralsund.



Meck-Pomm: 20 Einsatzkräfte an Rettung beteiligt

Ob es sich bei den Frauen und dem Mann um eine Familie handelte, könne sie derzeit noch nicht sagen. Der Vorfall ereignete sich im Nationalpark Jasmund nahe des Stubbenhorns bei Sassnitz. An der Rettungsaktion waren etwa 20 Einsatzkräfte von Polizei, Höhenrettung und Feuerwehr beteiligt.

Die Polizei appellierte an Urlauber, Besucher und Wanderer, sich an der Steilküste an die ausgewiesenen Wege und Warnhinweise zu halten. (dpa/maw)