Drama an Ostsee-Strand: Beim Eisbaden: Mann kollabiert und stirbt

Rostock-Warnemünde -

Bei Wind und Wetter machen es sich viele Menschen zum Hobby, in Eiswasser zu baden. Am Warnemünder Strand in Rostock hat sich nun ein tragisches Unglück zugetragen: Ein Mann ist beim Baden in der eiskalten Ostsee kollabiert – jede Hilfe kam für ihn zu spät.

Nach Angaben der Rettungskräfte geschah der Vorfall am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr auf Höhe des Strandaufgangs am Hotel Neptun.

Bei nur drei Grad – Eisbader kollabiert in Ostsee

Eine Gruppe von Eisbadern soll sich demnach im nur drei Grad kalten Wasser befunden haben, als einer der Teilnehmer kollabierte und zusammensackte. Die Rettungskräfte seien sofort verständigt worden, wenig später trafen Rettungswagen, Notarzt und die Feuerwehr am Unglücksort ein.

Doch trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb der Mann noch am Ostseestrand. Mit der Hilfe eines Strandbuggys der Feuerwehr wurde der Leichnam abtransportiert. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls aufgenommen.