Am menschenleeren Strand: Elch badet in der Ostsee vor Usedom

Usedom -

Seltener Besuch auf Usedom: Am Freitag konnte ein Bewohner der Insel einen Elch beim Baden in der Ostsee beobachten. Nach seinem Bad erkundete das große Tier auch noch die Dünen in der Umgebung.



Auf seiner Facebook-Seite postete Henry Böhm Fotos von dem einzigartigen Schauspiel, zunächst berichtete der „Nordkurier“.

Trotz Corona-Beschränkungen: Usedom begrüßt ganz besonderen Badegast

„Nix los am Strand…außer ein Elch“, schrieb er zu den Bildern. Entdeckt wurde das Tier in Zinnowitz nahe der Seebrücke. Wenige Tage zuvor war bereits ein Elch auf der Insel gesichtet worden, in den Ahlbecker Bergen. Auch diese Sichtung wurde auf einem Facebook-Foto festgehalten.

Immer wieder werden einzelne „Wander-Elche“ auf der Ferieninsel gesichtet. Seit das Jagen der Tiere Anfang der 1990er-Jahre verboten wurde, ist die Population der riesigen Hirsche allmählich wieder angestiegen. Elche gehören zu den größten Säugetieren Europas.

Auch wenn der Elch von Zinnowitz seinen Badeausflug inzwischen beendet hat, müssen Touristen noch warten, bis auch sie wieder in die Ostsee springen dürfen. Ab dem 7. Juni erlaubt die Insel wieder Übernachtungsgäste aus Mecklenburg-Vorpommern. Eine Woche später dürfen dann auch wieder Urlauber von außerhalb des Bundeslandes auf Usedom Urlaub machen – bisher ist wegen der Corona-Regelungen nur Tagestourismus möglich. (hb)