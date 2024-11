Zwei Männer sollen versucht haben, 17-Jährige zu töten – schwer verletzt

Brutale Gewalttat in einer Wohnung in Neustrelitz: Zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren haben Polizeiangaben zufolge versucht, eine 17-Jährige zu töten.

Die Jugendliche habe sich am Montagabend schwer verletzt befreien können und sei aus der Wohnung geflüchtet, sagte die Polizei. Sie sich nach bisherigen Erkenntnissen freiwillig in der Wohnung aufgehalten haben. Anschließend sei sie von ihren Eltern in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Blutige Messer-Attacke vor Supermarkt: Polizei schnappt 18-Jährigen

Ermittler nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen beide ermittelt die Polizei nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Hintergründe der Tat sind den Ermittlern zufolge bislang nicht geklärt. (dpa/mp)