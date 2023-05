Zuletzt gab es Gewalt: Polizei verhindert erneut Rechtsrock-Konzert

Zweiter Anlauf für Rechtsrock-Konzert: In Gallentin bei Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat die Polizei am Samstagabend ein Event auf einem alten LPG-Gelände verhindert. Die Beamten kontrollierten 39 Menschen und erteilten Platzverweise. Diesmal klappte das auch.

Anfang März hatte sich rund ein Viertel der 400 Besucher eines solchen Konzerts in Neumünster in einem Vereinsheim verschanzt – und die Polizei mit Stühlen und Dosen beworfen.

In Bad Kleinen kamen die Besucher des Konzerts auch wieder aus verschiedenen Bundesländern angereist, darunter Schleswig-Holstein. Unter ihnen befanden sich drei Mitglieder der Gruppierung „Brigade 12 Pommern“. Teile dieser Gruppe hatten das Rechtsrock-Konzert in Neumünster am 4. März organisiert.

In Neumünster gab es zuletzt Gewalt gegen Polizisten

Die Polizei wusste diesmal schon im Vorfeld von dem Konzert und war vorbereitet. Die Party wurde unterbunden, da es dort laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Straftaten gekommen wäre, wie etwa dem Zeigen verfassungsfeindlicher Symboliken. Auf dem LPG-Gelände war es bereits häufiger zu ähnlichen Veranstaltungen gekommen.