Seit Montag vermisst: Wer hat diese 15-Jährige gesehen?

Die 15-Jährige Yva Leonora K. aus Knorrendorf (Mecklenburgische Seenplatte) wird seit Montag vermisst. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden.

Das Mädchen wurde zuletzt am Montag gegen 8 Uhr morgens am Bahnhof in Neubrandenburg gesehen. Seitdem ist sie laut Polizei verschwunden. Sie ist etwa 1,77 Meter groß, schlank und hat lange blonde Haare. Sie trägt eine helle Jeanshose, ein dunkles, langärmliges Oberteil und weiße Turnschuhe. Außerdem soll sie einen rosafarbenen Rucksack dabei haben.

Jeder, der einen Hinweis über den Aufenthaltsort des Mädchens hat, wird gebeten sich unter 03994 2310 oder polizei.mvnet.de bei der Polizei zu melden. (mp)