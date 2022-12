Zug bleibt plötzlich liegen – Reisende müssen stundenlang frieren

Technische Probleme haben einen Zug im Landkreis Nordwestmecklenburg schachmatt gesetzt. Erst nach mehreren Stunden kann die Fahrt weitergehen. Die Reisenden müssen die Zeit bei klirrender Kälte überbrücken.

Ein Regionalzug von Schwerin nach Rostock ist am Freitagabend hinter Bad Kleinen auf offener Strecke liegen geblieben. Die Passagiere mussten vier Stunden in dem Zug ausharren, bis Techniker ihn so weit repariert hatten, dass er nach Bad Kleinen abgeschleppt werden konnte, hieß es von der Bundespolizei.

Regionalzug bleibt zwischen Schwerin und Rostock liegen

Dabei soll es bei eisigen Temperaturen weder Strom noch Heizung gegeben haben. Grund für die Panne waren verschiedene technische Defekte.

Unter anderem war die Kupplung des Zuges davon betroffen, teilte eine Sprecherin der Bahn am Samstagmittag mit. „Wir bedauern das sehr und entschuldigen uns für alle entstandenen Unannehmlichkeiten. Betreuung war natürlich die ganze Zeit für die Passagiere vor Ort“, so die Sprecherin der Bahn. (dpa/mp)