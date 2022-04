Wohnungsbrand: Passanten kommen Senioren zu Hilfe

Glück im Unglück: Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte brach am Freitagabend ein Feuer in der Wohnung zweier Senioren aus – zwei Passanten hörten ihre Hilferufe.

Zwei Passanten in Waren an der Müritz hörten am Freitagabend von der Straße aus Hilferufe. Als sie Rauch aus einer Wohnung im fünften Stock kommen sahen, liefen die Männer im Alter von 18 und 39 Jahren ins Haus und traten die Wohnungstür ein.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

In der brennenden Wohnung befanden sich eine 77-jährige Frau und ein 78-jähriger Mann. Dort war ein Elektrorollstuhl in Brand geraten. Die Passanten holten mehrere Eimer Wasser von einer Nachbarin und löschten den Brand, bevor sie die Senioren in Sicherheit brachten.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Dauer-Leerstand: Das passiert jetzt im Geister-Kaufhof in der City

Beide Senioren kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei war der Rollstuhl vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. (mp/dpa)