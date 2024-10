Wohnmobil-Fahrer will Pannenfahrzeug überholen – und wird selbst in Unfall verwickelt

Ein 64-Jähriger will ein Fahrzeug überholen, das am Straßenrand liegen geblieben ist. Kurz darauf wird er selbst in einen Unfall verwickelt.

Auf der B196 zwischen Karow und Bergen sind zwei Autos zusammengestoßen. Dabei ist ein Sachschaden von 42.500 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilte.

Bergen auf Rügen: Hoher Sachschaden bei Unfall auf Bundesstraße

Ein Bus habe am Montagabend ein Unfallfahrzeug am Straßenrand überholt. Ein 64-Jähriger sei ihm in seinem Wohnmobil gefolgt. Als beide Wagen wieder auf ihre Fahrbahn fahren wollten, sei ihnen ein 65-Jähriger in seinem VW entgegengekommen.

Der Wohnmobilfahrer und der 65-Jährige berührten sich laut Polizei mit ihren Fahrzeugen. Der Wohnmobilfahrer sei von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Leitplanke kollidiert. Dabei sei ein vorderes Rad abgerissen. Verletzt wurde niemand. (dpa/mp)