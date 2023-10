Stark betrunkener Fußgänger stürzt auf Fahrradanhänger mit Kleinkind

Ein volltrunkener Fußgänger hat am Samstagnachmittag in Wismar einen kuriosen Unfall verursacht. Der Mann torkelte über über einen Geh- und Radweg. Als ihm eine Radfahrerin mit Kinderanhänger entgegen kam, geschah ein Unglück.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.20 Uhr zur Straße Schwarzer Weg gerufen. Eine Radfahrerin (42) hatte einen Unfall gemeldet. Dabei sei ihr Kleinkind (18 Monate alt) möglicherweise verletzt worden. Eine Streife rückte an. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Fußgänger (36) auf den Radanhänger gefallen, in dem das Baby saß.

Alkoholtest bei Fußgänger ergibt sehr hohen Promillewert

Rettungssanitäter versorgten den Jungen. In eine Klinik musste er nicht gebracht werden. Am Anhänger war Sachschaden entstanden. Bei dem 36-Jährigen, der sichtlich betrunken war, führten Polizisten einen Alkoholtest durch. Das Gerät zeigte sagenhafte 4,17 Promille an.