Ein schwerer Verkehrsunfall bei Ludwigslust hat am Mittwoch für erhebliche Probleme auf der A24 gesorgt. Vier Menschen verletzten sich schwer. In Richtung Hamburg ging am Nachmittag für den Verkehr zeitweise nichts mehr.

Gegen 13.40 Uhr seien zwei Autos zwischen den A24-Anschlussstellen Suckow und Parchim (Kreis Ludwigslust-Parchim) zusammengekracht, teilte die Polizei Ludwigslust mit. Die Unfallursache sei derzeit noch unklar. Beide Fahrzeuge seien beim Crash beschädigt worden, insgesamt vier Menschen hätten sich schwer verletzt.

Unfall bei Parchim: A24 in Richtung Hamburg gesperrt

Ein 34-jähriger Autofahrer kam laut Polizei per Rettungshubschrauber in eine Klinik, drei weitere Personen brachten die Helfer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache zog die Polizei einen technischen Sachverständigen hinzu.

Wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die A24 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Suckow und Parchim zwischenzeitlich voll gesperrt. Erst gegen 16 Uhr war die Strecke wieder frei. (mp)