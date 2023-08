Viel zu schnell: 18-Jährige kracht beinahe in Polizeiauto und rast davon

Fast dreimal so schnell wie erlaubt: In der Nacht zu Sonntag stoppte die Polizei eine junge Autofahrerin in Neubrandenburg, nachdem diese beinahe mit einem Polizeiwagen kollidiert und anschließend davongerast war. Ihr drohen nun folgenschwere Konsequenzen.

Die Polizei hat eine junge Raserin in Neubrandenburg gestoppt. Der PS-starke Wagen war in der Nacht zu Sonntag einem zivilen Polizeiwagen aufgefallen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.

18-Jährige rast beinahe in zivilen Polizeiwagen

Die 18-jährige Fahranfängerin hatte den Angaben zufolge auf dem mehrspurigen Stadtring die Spur nach links gewechselt, ohne auf den anderen Wagen zu achten. Der zivile Polizeiwagen habe ausweichen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Danach soll die junge Frau mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde statt erlaubter 50 km/h davongerast sein.

Die Autofahrerin aus einem Dorf bei Neubrandenburg wurde nach kurzer Verfolgung unweit des Rathauses am Ring gestoppt. In dem Wagen, der über rund 160 PS Leistung verfügte, saßen noch zwei junge Männer.

Die 18-Jährige hatte erst seit zehn Monaten ihren Führerschein. Sie müsse sich nun wegen illegalen Wettrennens sowie Nötigung im Straßenverkehr verantworten und um ihren Führerschein bangen. (dpa/mp)