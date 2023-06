Unwetterwarnung für den Norden: Schwere Schäden möglich!

Der Deutsche Wetterdienst DWD warnt für Freitagabend vor schweren Gewittern im Kreis Mecklenburgische Seenplatte und in Teilen des Landkreises Rostock. Möglich seien schwere Schäden an Gebäuden, entwurzelte Bäume und herumfliegende Dachziegel, Äste oder andere Gegenstände, teilte der DWD am Freitag in Offenbach mit.

Zudem warnte er in Warnstufe 3 von 4 vor Überflutungen von Kellern und Straßen sowie über die Ufer tretenden Bächen und kleinen Flüssen.

Dem Warnlagenbericht für den Nordosten zufolge können Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde und Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter auftreten. Der DWD spricht zudem von kleinkörnigem Hagel. Auch am Samstag müssen sich die Menschen im Land auf eine ähnliche Wetterlage einstellen. (dpa)