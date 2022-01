Sturmflut: Starker Wind hat das Wasser der Ostsee am Donnerstag an die Küste Schleswig-Holsteins getrieben. In Wismar kam es teilweise zu Überschwemmungen.

Bis zum frühen Abend stiegen die Wasserstände nach Messungen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Lübeck auf mehr als einen Meter und in Kiel und Flensburg auf mehr als 90 Zentimeter über den normalen Stand.

Wismar: Sturmflut sorgt für Überschwemmungen

Von einer Sturmflut wird an der Ostsee ab einem Wasserstand von einem Meter gesprochen. Der Nordwestwind treibe das Wasser die Küste entlang und in die Buchten hinein, sagte ein Sprecher des BSH in Rostock.

In der Nacht auf Freitag ist genau das auch in Wismar eingetreten. Dort erreichte der Pegel laut Diagramm des Bundesamtes einen Pegel von ca. 1,40 m bis er kurz darauf wieder abfiel. Die Wellen schwappten – nach Angaben eines Reporters vor Ort – im Hafengebiet teilweise über die Kaimauer, der Schiffbauerdamm im Bereich der Claus-Jesup-Straße sowie ein dortiger Parkplatz wurde durch das Hochwasser überschwemmt.

Sturmflut an der Ostsee: Überschwemmung in Wismar

Der Bereich musste abgesperrt werden. Durch die niedrigen Temperaturen entstand an einigen Stellen Glatteis auf den Straßen.

Die Feuerwehr fuhr durch das Hafengebiet und kontrollierte dies auf weitere Überschwemmungen. Am Gewölbe wurde die Uferkante mit Sandsäcken abgesichert um ein übertreten des Gewässers zu verhindern. (mp/dpa)