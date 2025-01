Trottel-Räuber überfällt bargeldlose Bank

Dieser Bankräuber war wohl schlecht informiert. Ein Mann hat im Landkreis Rostock eine Filiale überfallen, die überhaupt kein Bargeld führt.

Der Mann ist beim Versuch eines Bankraubes in Gnoien (Landkreis Rostock) kläglich gescheitert. Die Filiale, die sich der 41-Jährige für seinen Überfall ausgesucht hatte, führt laut Polizei kein Bargeld.

Mann war betrunken, Polizei stellte den Räuber

Den Ermittlern zufolge hatte der Mann, der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, am Vormittag eine 65-jährige Frau mit einem Messer bedroht und sie so gezwungen, mit in das Gebäude zu gehen. Drinnen habe er die meisten Anwesenden angewiesen, das Gebäude zu verlassen. Von den verbliebenen Mitarbeitern der Filiale habe er dann die Herausgabe von Bargeld gefordert. „Dieser Anweisung konnten die noch anwesenden Bankangestellten nicht Folge leisten, da diese Filiale kein Bargeld führt“, berichtete die Polizei.

Das könnte Sie auch interessieren: An die Ostsee für 194.000 Euro: So erklärt der Hochbahn-Chef den teuren Trip

Inzwischen hatten Mitarbeiter der Bank den Notruf betätigt. Noch bevor der verhinderte Bankräuber das Gebäude verlassen konnte, war die Polizei vor Ort und nahm ihn fest. (dpa/mp)