Tod auf See – Vermisster Skipper aus der Ostsee geborgen

Mit Hilfe eines Hubschraubers hat die Polizei am Dienstagnachmittag die Leiche eines bis dahin als vermisst geltenden Sportbootführers vor Rügen aus dem Meer geborgen. Die Todesursache ist noch unklar.

Der 44-Jährige sei am Montagabend mit seinem Motorboot hinausgefahren und nicht wieder zurückgekehrt. Da er am folgenden Tag nicht zur Arbeit erschien, informierte ein Kollege die Polizei. Bei der eingeleiteten Suchaktion wurde erst nur das leere Sportboot in den Boddengewässern gefunden.

Traurige Gewissheit

Das Boot wurde sichergestellt, und die Einsatzkräfte setzten ihre Suche fort. Kurze Zeit später entdeckten die Beamten aus einem Helikopter heraus eine leblose Person im Wasser. Dabei handelt es sich um den vermissten Bootsführer. Für den Skipper kam jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Todesursache dauern an.