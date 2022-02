Erst jetzt wurde der schreckliche Fall bekannt: Mitte Januar wurde in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg bestätigte laut NDR 1 Radio MV, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 16 Jahre alten Jungen handelte. Der Jugendliche habe laut Bericht des NDR in den Vernehmungen jedoch unterschiedliche Angaben zu seiner Herkunft, Identität und seinem Alter gemacht.

Im Norden: Elfjährige vergewaltigt

Der Jugendliche soll die Elfjährige den Angaben zufolge gekannt haben. Ihm wird vorgeworfen, sie gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen zu haben.

Der mutmaßliche Täter sitzt nun in U-Haft in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz. Die Ermittlungen dauern an. (mp)