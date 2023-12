Streit um Drogenkonsum: Mitarbeiter von Flüchtlingsheim mit Messer verletzt

Bei einem Messerangriff in einer Flüchtlingsunterkunft in Rostock ist ein Mitarbeiter von einem Bewohner verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, sollte der Bewohner am Sonntagabend durch einen Angestellten der Einrichtung vorübergehend verwiesen werden, weil er wiederholt Drogen konsumiert habe. Daraufhin griff der 23-Jährige den Angestellten mit einem Messer an und verletzte ihn am Hals.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der Täter, der unmittelbar nach der Tat flüchtete, konnte nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen gestellt und vorläufig festgenommen werden. (dpa/mp)