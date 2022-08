Grausam! Mann soll Hund an Stein gebunden und versenkt haben

Hat ein 49-jähriger Mann einen Hund grausam ertränkt? Ihm wird vorgeworfen, einen Stein an das Halsband des Tieres gebunden zu haben, um so den Mischling in einem Teich zu töten.

Weil er einen Hund in einem Teich ertränkt haben soll, muss sich ein 49-Jähriger am Montag vor dem Amtsgericht Stralsund verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Mai diesen Jahres das Halsband des Tieres mit einem Rasengitterstein beschwert und den Hund ertränkt zu haben. Spaziergänger hatten den in einem Teich bei Niepars (Landkreis Vorpommern-Rügen) treibenden Kadaver entdeckt.

Nach Angaben des Gerichts bestreitet der Mann, Halter des Mischlings gewesen zu sein. Er habe ihn nach Brandenburg verkauft – entsprechende Unterlagen konnte er aber nicht vorweisen. Ihm wird der Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen. Es drohen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. (dpa/mp)