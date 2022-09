Starke Unwetter: Mehrere Tornados gleichzeitig über der Ostsee

Auch an diesem Samstag kam es in Mecklenburg-Vorpommern zu schweren Unwettern. Insbesondere die Region östlich von Rostock war betroffen – vom Strand in Graal-Müritz aus wurden mehrere Wasserhosen auf der Ostsee gesichtet.

Wie der NDR zuerst berichtete, kämpfen die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auch an diesem Samstag gegen die Folgen des Starkregens über Mecklenburg-Vorpommern. Insbesondere Rövershagen, Sanitz und Gelbensande waren betroffen: Vollgelaufene Keller und unterspülte Straßen sorgten für Dauereinsätze. Nach Angaben der Polizei in Rostock sind alle Straßensperrungen mittlerweile wieder aufgehoben.

Auch einzelne Tornados sollen auf der Ostsee gesichtet worden sein. Der NDR und andere Medien berichten von Videos, auf denen zwei sogenannten Wasserhosen, vom Strand aus gleichzeitig deutlich zu erkennen waren. Auf einem Video, dessen Echtheit nicht bestätigt werden konnte, sind mindestens drei dieser Tornados zu erkennen.

Mehrere Tornados gleichzeitig über der Ostsee

Am Ende eines warmen Sommers, wie es ihn in diesem Jahr auch in Norddeutschland gegeben hat, sind Wasserhosen keine Seltenheit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf MOPO-Anfrage bestätigt. Die Wetterlage ist mit Beginn des Herbstes instabil: Wenn die Luft über der Wasseroberfläche der noch warmen Ostsee auf Höhenkaltluft trifft, kommt es oft zu den Windtunneln, die sich am Ufer aber rasch wieder auflösen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Hafengeburtstag: Tausende feiern das Schlepperballett

Nach Angaben des DWD bleibt das Wetter an der mecklenburgischen Küste wechselhaft: In der Nacht werden weitere Schauer erwartet. (ps)