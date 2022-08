Sie wollte ihn ausrauben: Frau sticht auf Ex-Freund ein

Der Tatverwurf: gefährliche Körperverletzung und versuchter schwerer Raub. Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat einen Haftbefehl für eine 30-jährige Frau beantragt, die am Mittwoch in Grabow (Ludwigslust-Parchim) ihren Ex-Freund mit einem Messer attackiert haben soll.

Bei der Auseinandersetzung in der Wohnung des Geschädigten soll es um Geldforderungen der Frau gegangen sein, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ein Amtsgericht soll über den Haftantrag entscheiden.

Laut Polizei hatte sich die Frau zusammen mit einem anderen Mann Zugang zu der Wohnung verschafft und war nach der Messerattacke geflohen. Eine Bekannte des Verletzten rief die Polizei. Die 30-Jährige war am Mittwoch im etwa 30 Kilometer entfernten Rastow bei Schwerin gefasst worden.

Der Ex-Freund war bei dem Vorfall so schwer verletzt worden, dass er in eine Klinik gebracht wurde. Dort wurden die Schnittwunden an Armen und Beinen versorgt. Der Mann konnte inzwischen wieder entlassen werden, hieß es.

Ob die Frau sich zu den Vorwürfen geäußert hat, ist nicht bekannt. Täter und Opfer seien der Polizei aber wegen Drogendelikten und Körperverletzungen bekannt. Betäubungsmittel seien aber nicht gefunden worden. (dpa/mp)