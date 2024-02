SEK-Einsatz im Norden: Polizist schießt bewaffneten Senior (70) bei Durchsuchung an

Spezialeinheiten wollen das Haus eines Verdächtigen im mecklenburgischen Kummerow durchsuchen. Der Senior hat laut Polizei eine Waffe. Die Einsatzkräfte handeln – wenig später fällt ein Schuss.

Bei der Aktion in der Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist der Mann am Donnerstag mit einem Schuss am Bein verletzt worden. An dem Einsatz war auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei beteiligt.

SEK-Einsatz im Norden: Polizist schießt bewaffneten Senior an

Polizeiangaben zufolge trat der 70-Jährige den Beamten mit einer Schusswaffe gegenüber. Daraufhin gab ein Beamter einen Schuss aus seiner Waffe auf den Mann ab.

Der 70-Jährige wurde den Angaben zufolge im Klinikum Neubrandenburg behandelt. Die Verletzung sei nicht lebensbedrohlich. Nähere Informationen zu dem Einsatz wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. (dpa/mp)