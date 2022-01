Seenotretter haben am Sonntagabend einen großen festgefahrenen Katamaran vor Rügen befreit und nach Sassnitz gezogen. Das Schiff war in eine Untiefe geraten und konnte sich aufgrund seiner Größe nicht mehr selbst befreien.

Offenbar war das 25 Meter lange und 12 Meter breite Schiff schon am Sonntagnachmittag auf der Fahrt von Polen ins Mittelmeer in Schwierigkeiten gekommen. Das teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montag mit.

Vor Rügen: Katamaran steckt in der Ostsee fest

Bei stürmischen Westwind habe die Besatzung mit dem Schiff Schutz in einer Bucht gesucht, der Anker habe nicht gehalten. Das Schiff steckte demnach auf steinigem Untergrund fest.

Ein Besatzungsmitglied sei mit einem Beiboot nach Glowe gefahren und habe die Seenotretter verständigt. Mehrere Anläufe seien laut DGzRS nötig gewesen, um den Katamaran aus den Steinen zu ziehen.

Nachdem das Schiff frei war, zog der Seenotrettungskreuzer „Harro Koebke“ den Katamaran mit beschädigtem Ruder und in Begleitung des großen Mehrzweckschiffes der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung „Arkona“ nach Sassnitz. (dpa/fbo)