Seebrücke, Galerie, „Hotel Tresor“: Neue Tourismus-Höhepunkte im Nordosten

Das neue Jahr bringt in Mecklenburg-Vorpommern auch neue Angebote für Urlauber und Einheimische. Eine lange Seebrücke steht vor ihrer ersten Sommersaison. Und auch Museen bieten Neuigkeiten.

Knapp acht Millionen Feriengäste machten sich 2023 auf den Weg ins Küstenland Mecklenburg-Vorpommern. Der Nordosten lockt mit Meer, Strand, Natur und Kultur und wartet im neuen Jahr mit der oder anderen Neuerung auf. Eine Auswahl:

Längste Ostsee-Seebrücke in Prerow

Im Ostseebad Prerow kann die neue, im Oktober fertiggestellte Seebrücke erstmals ganzjährig begangen werden – sie ist mit 720 Metern die längste ihrer Art an der Ostsee. Bei der Eröffnung am 16. Oktober war schon kein Badewetter mehr. Für Sommerurlauber dürfte die pittoreske und öffentlich zugängliche Brücke mit Aussichtsplattform auf dem neuen Inselhafen eine neue Attraktion werden. Das 46 Millionen Euro teure Gesamtprojekt wurde aus EU-Mitteln finanziert.

Galerie der Romantik mit Caspar David Friedrich

Nach dem voluminösen Caspar-David-Friedrich-Jubiläumsjahr soll 2025 in Greifswald die neue Galerie der Romantik im Pommerschen Landesmuseum eröffnet werden. Die Arbeiten für den Neubau begannen am 24. Januar 2024, Mitte Juli wurde Richtfest gefeiert. Es sollen Werke des Malers, Grafikers und Zeichners Caspar David Friedrich gezeigt werden. Ziel sei es, Greifswald dauerhaft als Caspar-David-Friedrich-Stadt und das Pommersche Landesmuseum als kulturellen Leuchtturm der Romantik im Norden zu etablieren. Auf die Besucher wartet laut Veranstalter unter anderem eine Installation, bei der Friedrichs Gemälde, Lichtstimmungen und Aufnahmen der Inspirationsorte miteinander verschmelzen.

Staatliches Museum Schwerin vor Wiedereröffnung

Etwas später im Jahr, im Oktober, will das Staatliche Museum Schwerin nach umfassender Sanierung wieder seine Tore für Besucher öffnen. Dann wird in dem zwischen Staatstheater und Schloss gelegenen Museum die neu inszenierte Sammlung präsentiert – Kunst aus mehreren Epochen von Cranach bis Duchamp. Die Sammlung Marcel Duchamp ist mit insgesamt 91 Werken eine der größten und bedeutendsten der Welt.

Das Ausstellungskonzept werde kinder- und familienfreundlicher, digitaler, interaktiver und zudem barrierefreier, verspricht das Museum. Übrigens: Vier Jahre lang gibt es freien Eintritt ins Staatliche Museum, ermöglicht durch die Dorit & Alexander Otto Stiftung und das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Neuer Aquarienrundgang im Meeresmuseum Stralsund

Karibik, Pazifik, Indischer Ozean: Für Einheimische und Gäste Stralsunds wird 2025 auch die Welt der tropischen Meere erlebbar. Das Meeresmuseum will im Frühjahr in der Stralsunder Altstadt seinen neuen Aquarienrundgang mit 31 Becken eröffnet.

Das mit 700.000 Litern Wasser größte Becken des Museums zeigt ein Karibisches Riff. Seine 80 Quadratmeter große geneigte Scheibe ist von drei Ebenen einsehbar. Dadurch sei das Riff wie bei einem Tauchgang von der Wasseroberfläche bis zum Grund erlebbar. Die in diesem Lebensraum vom Aussterben stark bedrohten Korallenarten werden im Becken mittels künstlicher Nachbildungen gezeigt.

Ex-DDR-Staatsbank Schwerin wird zum Hotel

Wo früher Bankangestellte der DDR-Staatsbank arbeiteten, sollen in Schwerin künftig Urlauber auf Vier-Sterne-Superior-Niveau übernachten. Der Name des Luxushotels ist auch eine Hommage an die Vergangenheit: „Hotel Tresor“. Das Haus entstand in den Jahren 1905 bis 1911; Mitte 2025 soll es nach Angaben des Tourismusverbandes MV als Hotel fertiggestellt sein. (dpa)