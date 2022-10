Hubschrauber im Einsatz: Rentnerin bei Autobahn-Unfall schwer am Kopf verletzt

Schwerer Crash auf der A24: Am Montagnachmittag war eine Frau in ihrem Auto in Richtung Hamburg unterwegs, als sie plötzlich mit einem Verkehrsschild kollidierte und schwer verletzt wurde. Die 80-Jährige wurde mit Kopfwunden per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Lübeckerin sei zuvor aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei Rostock am Montagabend mit.

Unfall A24: 80-Jährige kollidiert mit Verkehrsschild

Bei dem Unfall in Höhe des Parkplatzes Schremheide im Landkreis Ludwigslust-Parchim seien Teile des Verkehrsschildes auf die Fahrbahn geschleudert worden. Dadurch wurde ein anderes Autos beschädigt.

Die 80-Jährige wurde mit Kopfplatzwunden ins Klinikum Schwerin geflogen. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg war etwa 40 Minuten vollgesperrt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (dpa/aba)