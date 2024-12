Schwerer Unfall: Kombi fällt Stommast – Rettungshubschrauber im Einsatz

Kein Weihnachtsmärchen, sondern ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Vormittag des 3. Advent. Eine junge Frau kracht mit ihrem Alfa Romeo gegen Strommast – die Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Die Fahrerin wird schwer verletzt, der Strom muss gekappt werden.

Am Sonntagmorgen passierte auf der Landesstraße L04 zwischen Gudow und Zarrentin am Schaalsee ein schwerer Unfall. Eine 29-jährige Frau verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Alfa Romeo Kombi. In einer Rechtskurve geriet sie von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Bäume und prallte schließlich frontal gegen einen Strommast.

Stromversorger muss Leitung kappen

Die Feuerwehr musste anrücken, um die Frau aus dem Wrack zu befreien. Ihr Zustand war so kritisch, dass sie mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Lübeck geflogen wurde. Über die genauen Verletzungen ist nichts bekannt.

Der umgestürzte Mast sorgte für weiteren Ärger: Der Stromversorger musste die Leitung kappen, bevor die Bergung starten konnte. Die Straße blieb bis 13:45 Uhr komplett gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 11.500 Euro geschätzt. (apa)