Schreck im Supermarkt im Norden – giftige Riesenspinne saß im Karton

Schreck am Montagmorgen in einem Supermarkt in Prerow (Kreis Vorpommern-Rügen). Dort hatte ein Mitarbeiter Kartons mit frischen Waren ausgepackt. Als er einen Bananenkarton öffnete, schreckte er plötzlich zurück. Darin saß eine laut Stralsunder Polizei „giftige Riesenspinne“.

Wie die Polizei mitteilte, seien die Beamten gegen 8.30 Uhr zu einem Supermarkt an der Bergstraße gerufen worden. Ein Mitarbeiter hatte sich über den Notruf gemeldet und berichtet, dass er eine Riesenspinne in einem Bananenkarton gefunden hatte.

Polizei nimmt Riesenspinne mit auf die Wache

Bei Ankunft der Einsatzkräfte hatte der Angestellte den Karton wieder verschlossen und so verhindert, dass das große und furchteinflößende Tier flüchten konnte. Die Beamten nahmen den Karton samt Spinne mit zur Wache. Von dort will es ein Amtstierarzt in Empfang nehmen.