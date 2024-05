Schlimmer Unfall im Norden: Mutter fährt ihren Sohn (6) an

In Fahrbinde im Amt Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) ist ein sechs Jahre altes Kind am Donnerstagnachmittag von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Am Steuer saß die Mutter des Jungen.

Der tragische Vorfall ereignete sich an einer Zufahrt zu einem Privatgrundstück. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Sechsjährige Junge seiner Mutter das Hoftor geöffnet, um ihr die Zufahrt mit dem Pkw zu gewähren. Als die Mutter mit ihrem Wagen auf das Grundstück rollte, wurde das Kind aus noch ungeklärter Ursache vom Auto erfasst.

Unfall in Fahrbinde: Kind nicht in Lebensgefahr

Das schwer verletzte Kind wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Aussagen eines Arztes vor Ort bestehe für das Kind keine Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt jetzt zum genauen Unfallhergang. (mp)