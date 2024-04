Auf beliebter Ferien-Insel im Norden: Feuerwehr rettet Familie aus brennendem Haus

Bei einem Brand auf der Ostseeinsel Rügen hat die Feuerwehr sechs Menschen aus einem Einfamilienhaus gerettet – darunter zwei Kinder.

Zwei Bewohner wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte: Der 63-jährige Eigentümer des Hauses in der Gemeinde Sellin sowie sein ebenfalls im Gebäude wohnender Schwiegersohn hatten versucht, den Brand zu löschen. Sie erlitten dabei Rauchgasvergiftungen und wurden direkt vor Ort von Rettungskräften behandelt.

Das Feuer war am Sonntagnachmittag am Giebel des Hauses im Bereich einer Treppe ausgebrochen und hatte von dort auf das Dach übergegriffen, wie es hieß. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt – die Ermittlungen laufen. (dpa/mp)