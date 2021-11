Am Helios-Hanseklinikum Stralsund kommt künftig ein neuer Roboter bei Operationen zum Einsatz. Das Gerät mit Namen „da Vinci Xi“ wiegt rund eine Tonne und hat vier Arme. Es sei das erste in Vorpommern, das derartige Technik einsetze, teilte das Klinikum am Mittwoch mit.

Vor allem Krebspatienten sollten von der Präzision des Roboters profitieren. „Möglich ist so ein zitterfreies und noch präziseres Operieren. Das ist bei der Entfernung von Tumoren unabdingbar“, erklärte der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Chirurgie, Matthias Birth.

Stralsund: Roboter mit vier Armen soll bei Operationen helfen

Allerdings führe „da Vinci“ keine eigenständigen Bewegungen aus. „Er ist der verlängerte Arm, alle Befehle kommen vom Operierenden.“ Über eine Konsole steuere der Arzt oder die Ärztin den Roboter. Eine Kamera liefert dazu hochauflösende und dreidimensionale Bilder.

Präzise Schnitte sollen zu weniger Blutverlust und Komplikationen führen. Die Erholungsphase des Patienten könne verkürzt werden. (mp/dpa)