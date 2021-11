In Demern bei Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Samstag eine 40 Meter lange Scheune abgebrannt. Zwei Kinder stehen unter Verdacht, den Brand gelegt zu haben.

Die mit Strohballen gefüllte Scheune sei durch das Feuer komplett zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zwei Tatverdächtige konnten die Beamten bereits ermitteln. Es soll sich um Kinder handeln, die in oder an der Scheune mit Feuer gespielt haben sollen.

Demern: Scheune zerstört – Polizei vermutet Brandstiftung

Etwa 70 Feuerwehrleute waren am Samstag im Einsatz. Einige landwirtschaftliche Maschinen, die in dem großen Lagergebäude standen, wurden in Sicherheit gebracht.

Der Brandschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. (dpa/mp)