Riesige Rauchwolke: Kran brennt im Hafen

Riesige schwarze Rauchwolken zogen über den Rostocker Überseehafen: In der Nähe des Kranherstellers Liebherr ist am späten Mittwochabend ein Portalkran in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Der Notruf bei der Feuerwehr ging gegen 21.30 Uhr ein. Offenbar wegen eines technischen Defekts brach im Maschinenraum des Krans ein Feuer aus – nahe der Führerkanzel in einer Höhe von rund 20 Metern. Eine riesige schwarze Rauchwolke zog über den Hafen.

Rund 40 Kräfte von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr rückten aus. Die Brandbekämpfung stellte sich als schwierig heraus. Zunächst musste der Strom abgeschaltet werden. Mehrere Feuerwehrtrupps und eine Drehleiter brachten das Feuer schließlich unter Kontrolle.

Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.