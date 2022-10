Fiese Masche: Rentner auf Rügen verlieren 30.000 Euro

Wieder einmal ist ein nichts ahnendes Rentnerehepaar auf eine fiese Betrugsmasche am Telefon hereingefallen – und haben dadurch 30.000 Euro verloren.

Ein Rentnerpaar von der Insel Rügen hat 30.000 Euro an Trickbetrüger verloren. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, haben Unbekannte die Senioren am Dienstag mit einem sogenannten Schockanruf hereingelegt. Dabei habe eine vermeintliche Polizistin dem 80 Jahre alten Mann am Telefon erzählt, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und vor einem Gericht sitze.

Anschließend habe sich ein angeblicher Oberstaatsanwalt eingeschaltet, der dem geschockten Paar mitteilte, dass ihre Tochter gegen die Zahlung von Bargeld nicht in Untersuchungshaft müsse, hieß es von der Polizei.

Polizei fahndet nach den Tätern

Der Senior holte 20.000 Euro von einer Bank und übergab unweit des Stralsunder Amtsgerichtes einem Boten insgesamt rund 30.000 Euro.

Die Polizei fahndet nach einem etwa 1,70 Meter großen Mann, mit rundem Gesicht, eng anliegenden Haaren und mit dunkler Alltagskleidung, der eine Umhängetasche trug.

Als sich die Tochter auch nach der Geldübergabe nicht bei dem wartendem Ehepaar meldete, wurden die Betrogenen misstrauisch und gingen zur Polizei. Die empfahl, in solchen Fällen lieber die Notrufnummer 110 zu wählen und sich zu vergewissern. (dpa)