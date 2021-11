Obwohl nur 70 Stundenkilometer erlaubt waren, bretterte ein Autofahrer am Dienstag mit 188 km/h über die B208. Bei Gadebusch in Nordwestmecklenburg zog die Polizei den Raser aus dem Verkehr.

Die Besatzung eines Videowagens der Polizei hatte den 66-jährigen Raser in seinem Porsche erwischt. Die Technik liefere einen eindeutigen Beweis, hieß es am Mittwoch. Das in einem zivilen Fahrzeug verbaute Videosystem habe die viel zu hohe Geschwindigkeit beweissicher dokumentiert.

Polizei erwischt Raser auf B208 bei Gadebusch

Der Mann aus Schleswig-Holstein müsse nach den neuen Bußgeldregelungen mit drei Monaten Fahrverbot, etwa 700 Euro Bußgeld und zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg rechnen. Zu schnelles Fahren gilt seit Jahren als häufigste Ursache für schwere Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. So gab es 2020 fast 270 Unfälle mit Toten und Schwerverletzten, die auf Raserei zurückzuführen waren.

Deshalb kontrolliert die Polizei im November bei ihrer monatlichen Schwerpunktkontrolle besonders die Geschwindigkeit sowie die Überholmanöver der Kraftfahrer im ganzen Bundesland. Allein am Dienstagmorgen stellte die Polizei noch drei weitere Raser, denen nun jeweils ein einmonatiges Fahrverbot droht. (dpa/mp)